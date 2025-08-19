الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتمت يوم الأحد فعاليات بطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة، التي نظمها الاتحاد الأردني للعبة في صالة النادي الأرثوذكسي، وشهدت مشاركة واسعة من 170 لاعبًا ولاعبة يمثلون 14 دولة، تنافسوا ضمن 12 فئة عمرية تتراوح بين 11 و19 عامًا.

تتويج الفائزين في بطولة الأردن الدولية وسط مشاركة واسعة

وقامت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، بتتويج الفائزين في ختام البطولة، التي جاءت ضمن أجندة الاتحاد الأردني لتعزيز حضور اللعبة على المستوى المحلي والدولي، وتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى للاعبين الناشئين.



ومن أبرز نتائج البطولة، تألق لاعب المنتخب الوطني الأردني راكان الزعبي، الذي نجح في تحقيق المركز الثاني ووصافة فئة 13 عامًا، بعد أداء مميز طوال مراحل البطولة.



واستهل الزعبي مشواره بتصدر مجموعته في الدور الأول، محققًا فوزين متتاليين على الفلسطيني عبدالرحمن الكيالي والعراقي دنار جمال. وفي الأدوار الإقصائية، واصل تألقه بفوزه على العراقي أحمد يونس، ثم السعودي فارس الطاهر، قبل أن يتفوق في نصف النهائي على المصري صالح علام.



وفي المباراة النهائية، قدّم الزعبي أداءً قويًا أمام اللاعب السعودي يوسف حنيفة، لكنه خسر بصعوبة بنتيجة 2-3، ليُتوّج بالمركز الثاني عن جدارة، وسط إشادة من الجهاز الفني والجمهور الحاضر.



وتُعد هذه البطولة محطة مهمة في مسيرة اللاعبين الناشئين، وفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول، كما تعكس تطور مستوى كرة الطاولة الأردنية، خاصة في الفئات العمرية التي تشكل قاعدة المستقبل للمنتخب الوطني.