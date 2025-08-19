الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتمت يوم السبت فعاليات بطولة تحدي "بار بدو" للبولدرنق، التي نظمها الاتحاد الأردني للتسلق بالتعاون مع نادي بادية الرياضي، واستمرت على مدار يومين من المنافسات الحماسية، بمشاركة 43 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء رياضية مفعمة بالتحدي والإصرار.

تتويج أبطال بار بدو في بطولة البولدرنق

وتأتي هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد الأردني للتسلق، بهدف تنشيط رياضة البولدرنق في المملكة، وزيادة عدد ممارسيها، وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي المحلي، من خلال تنظيم فعاليات نوعية تستقطب المواهب وتوفر بيئة تنافسية محفزة.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين المشاركين، الذين قدموا عروضًا متميزة في مختلف الفئات، وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج نخبة من المتسلقين، وفق التصنيف التالي:

فئة الكبار (ذكور):

المركز الأول: فيصل التاجر

المركز الثاني: سيف المصري

المركز الثالث: إبراهيم كافيت

فئة الكبار (إناث):



المركز الأول: جود فركوح

المركز الثاني: دالا الفايز

فئة الناشئين:

المركز الأول: علي حمتو

المركز الثاني: راكان نحاس

المركز الثالث: هاشم جعفر

فئة الناشئات:

المركز الأول: ياسمين المجالي

المركز الثاني: زينا ياخوت

المركز الثالث: ليلى كمال

فئة الواعدين والواعدات:

المركز الأول: سيناريت بالقز

المركز الثاني: جود عثمان

المركز الثالث: سيلينا إبراهيم

ويُعد تنظيم هذه البطولة خطوة مهمة في مسار تطوير رياضة التسلق في الأردن، حيث تسعى الجهات المنظمة إلى ترسيخ ثقافة الرياضات الجبلية والبدنية، وتوفير منصات تنافسية تُمكّن الرياضيين من صقل مهاراتهم، والاستعداد للمشاركات الإقليمية والدولية.