اليوم .. منتخبنا المدرسي لخماسيات القدم يواجه منتخب ليبيا فـي البطولة العربية

يستهل اليوم منتخبنا المدرسي لخماسيات كرة القدم مشواره في البطولة المدرسية العربية بلقاء منتخب ليبيا عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مسقط ويخوض منتخبنا المدرسي لخماسيات كرة القدم مباراته الثانية الأحد القادم بلقاء منتخب السعودية، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مسقط. على أن يكون لقاء الختام يوم الثلاثاء القادم ويجمعه مع المنتخب الأردني عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مسقط. وتقام جميع المباريات على ملعب كلية الحسين والذي سيحتضن كافة لقاءات منافسات خماسيات كرة القدم.

وأقرت اللجنة المنظمة إقامة منافسات خماسيات كرة القدم بنظام الدوري الكامل للطلاب والطالبات بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات هذه الفئة بطريقة الدوري الكامل، ويفوز بلقبها الفريق الحاصل على العدد الأكبر من النقاط، وتشهد مشاركة منتخبات : (السعودية، ليبيا، وسلطنة عُمان والأردن).

ويستهل منتخبنا المدرسي لكرة السلة الثلاثية للفتيات مشواره في البطولة المدرسية العربية بلقاء منتخب السعودية غدا الخميس، ويخوض منتخبنا المدرسي لكرة السلة مباراته الثانية يوم السبت بلقاء منتخب الأردن(ب)، على أن يختتم مبارياته يوم الاثنين المقبل بلقاء منتخب الأردن(أ)، وتقام جميع مباريات منتخبنا في نادي التنس الأردني عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الأردن (السادسة والنصف بتوقيت مسقط).

وكان منتخب خماسيات كرة القدم قد خاض الحصة التدريبية الثانية بقيادة المدرب سلمان المديولي ومساعده سلطان البلوشي استعدادًا للمشاركة في البطولة، كما خاض منتخبنا لكرة السلة الثلاثية تدريباته من خلال الحصة التدريبية الثانية التي أقيمت صباح أمس الثلاثاء بقيادة المدربة نضال المغيرية.