الحكمان الوهيبي والشحي يختتمان مشاركتهما فـي كأس العالم للناشئين لكرة اليد بمصر

أسهمت فـي تعزيز سمعة التحكيم العماني فـي المحفل العالمي

اختتم الحكمان الدوليان خميس الوهيبي وعمر الشحي مشاركتهما في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد للصالات التي أقيمت في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم وتوج المنتخب الألماني بلقب البطولة بعد تغلبه على المنتخب الإسباني في المباراة النهائية.

وقد أظهر الثنائي العماني كفاءة عالية خلال مشاركتهما في البطولة حيث توليا إدارة خمس مباريات بنجاح شملت هذه المباريات ثلاث مواجهات في دور المجموعات وهي: مباراة المنتخب الألماني مع منتخب الأوروغواي، ومباراة اليابان مع كوريا الجنوبية و مباراة التشيك مع الولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة الى مباراة هامة في دور الـ16 جمعت بين منتخبي النمسا والمجر إلى جانب مباراة تحديد المركز الثامن التي أقيمت بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الصربي.

وقد ساهم الأداء المتميز للطاقم التحكيمي العماني في تعزيز سمعة التحكيم العماني على الساحة الدولية حيث أظهرا التزامًا بالدقة والحيادية في إدارة المباريات مما عكس المستوى الرفيع للكفاءات التحكيمية في سلطنة عمان وتعد هذه المشاركة إنجازًا يضاف إلى سجل التحكيم العماني في البطولات العالمية وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد العماني في دعم ومساندة الحكام العمانيين في مختلف البطولة بالاضافة الى جهودة المستمرة في تطوير رياضة كرة اليد .

ويعد الحكمان الدوليان خميس الوهيبي وعمر الشحي أول طاقم تحكيم عماني يصل إلى مستوى التحكيم الدولي في كرة اليد بعد حصولهم على الشارة الدولية عام 2022 في دورة دراسات للحصول على الشارة الدولية خلال البطولة الآسيوية في كوريا الجنوبية ويمتلكان الوهيبي والشحي سجل حافل بالمشاركات التحكيمية على المستويين القاري والدولي مما يعكس كفاءتهما العالية وثقة الاتحادات الرياضية بهما حيث كانت أول مشاركة لهم في بطولة كأس العالم للشباب 2023 (ألمانيا واليونان) والبطولة الآسيوية التاسعة عشرة للسيدات 2022 (إنشون، كوريا الجنوبية) وبطولة التحدي الدولية 2023 (فيصل أباد، باكستان) وبطولة التحدي للسيدات 2023 (منغوليا) والبطولة الخليجية الثالثة للألعاب الرياضية 2022 (الكويت) والبطولة الآسيوية الحادية والعشرون للأندية أبطال الدوري 2023 (الكويت) وبطولة غرب آسيا للفتيات 2023 (الأردن) وكأس العالم للناشئين بالصين عام 2024م والبطولة الخليجية الـ41 للأندية أبطال الكؤوس 2025 (سلطنة عمان ) كما ادار الطاقم التحكيم العماني عددا من المباريات في الدوري القطري وكاس امير قطر و الدوري السعودي والدوري الاردني والدوري الاماراتي والدوري البحريني .

يذكر بان ثلاثة أطقم تحكيم عمانية حصلت في شهر مايو الماضي على الشارة القارية في دورة الدراسات التى نظمها الاتحاد الاسيوي لكرة اليد، بالتعاون مع اتحاد اوزبكستان لكرة اليد خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الماضى والأطقم التحكيمية الثلاثة هي سلطان بن سيف السيابي وسالم بن سيف السيابي ومعتصم بن محمد الدغيشي ومنتصر بن محمد الدغيشي ولمياء بنت خميس السعدية والزهراء بنت نجيب المعشرية .

وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها التحكيم العماني إلى هذا المستوى من التميز على الصعيد القاري حيث يعكس هذا الإنجاز التطور الكبير الذي تشهده رياضة كرة اليد في سلطنة عمان والجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد في دعم وتأهيل الحكام وقد ارتفع عدد الاطقم التحكيمية العمانيه لكرة اليد إلى 5 اطقم منها طاقم تحكيم دولي مكون من الثنائي خميس الوهيبي وعمر الشحي وطاقم تحكيم قاري مكون من هشام الدغيشي وحسين الحسني .