محافظة ظفار تستضيف كأس ظفار الدولي لجمال الخيل العربية

صلالة ـ دوت الخليج:

ينطلق اليوم كأس ظفار الدولي لجمال الخيل العربية 2025 ويستمر حتى 22 أغسطس الجاري على شواطئ مرباط وذلك بشراكة استراتيجية بين مكتب محافظ ظفار وشركة ظفار للسياحة لترسيخ مكانة المحافظة وولاية مرباط كمنصة عالمية لاحتضان البطولات النوعية ضمن موسم خريف ظفار، .

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الذي حققته بطولة ظفار الوطنية لجمال الخيل 2024، لتتوسع هذا العام نحو آفاق عالمية بمشاركة أكثر من 50 خيل تمثل نخبة من أجمل الخيول العربية ما يعكس مكانة محافظة ظفار المتنامية كوجهة متفردة لاحتضان الفعاليات الدولية والإقليمية. تعتبر بطولة كأس ظفار الدولي لجمال الخيل العربية 2025 نسخة دولية معتمدة من المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (ECAHO) والتي تعزز من موقع البطولة ضمن الأجندة الدولية للبطولات المتخصصة بجمال الخيل العربية الأصيلة كما تؤكد على التطلعات الطموحة في أن تكون ظفار موطنا رئيسيًا يحتضن الاسطبلات الصفية ومركزًا عالميًا يجمع الملاك والعشاق والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وترتبط ولاية مرباط تاريخيًا بالخيل العربية وتأتي استضافة هذا الحدث تأكيدًا على عمق العلاقة بين هذه المدينة العريقة التي ارتبطت منذ القدم بالخيل العربية الأصيلة حيث كانت مركزًا رئيسيًا لتجارتها إلى مختلف أنحاء العالم. وتكتسب البطولة بعدًا سياحيًا استثنائي بفضل تزامنها مع موسم الخريف في ظفار حيث يمكن للزوار الجمع بين الاستمتاع بأجواء الخريف المتفردة إلى جانب متابعة البطولة التي ستشهد عروضًا لأبهى صفات هذه الخيول الأصيلة من هيئة متناسقة وحركة انسيابية رشيقة في أجواء يترقبها عشاق الفروسية بشغف.