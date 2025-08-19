الأندية الإنجليزية تقترب من رقم قياسي جديد فـي سوق الانتقالات الصيفية

لندن ـ د. ب. أ: مع تبقي اسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، تسير أندية البطولة بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في الإنفاق على اللاعبين الجدد. ووفقا لمعلومات ذكرها موقع «فوتبول ترانسفيرز» فأن أندية الدوري الإنجليزي أنفقت 26ر2 مليار جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعبين منذ بدء فترة الانتقالات الصيفية في مطلع يونيو الماضي. وجاء ذلك بزيادة قدرها 7ر12 % عن 97ر1 مليار تم إنفاقها في صيف عام 2024. وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم صيف عام 2023، حيث تم إنفاق 36ر2 مليار جنيه إسترليني.
ومن المتوقع أن يتم عقد المزيد من الصفقات في الفترة المقبل، ويبقى مستقبل بعض اللاعبين مبهما حتى الأول من سبتمبر المقبل، ويبدو أن هناك رقما قياسيا جديدا في الأفق. وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي أموالا أكبر من باقي الدوريات الأوروبية الكبرى مجتمعة.
