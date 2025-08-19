الرياضة

عاجل، اندلاع حريق في النادي الأهلي بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل، اندلاع حريق في النادي الأهلي بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور) 1/4
  • عاجل، اندلاع حريق في النادي الأهلي بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور) 2/4
  • عاجل، اندلاع حريق في النادي الأهلي بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور) 3/4
  • عاجل، اندلاع حريق في النادي الأهلي بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور) 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل، اندلاع حريق في النادي بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


اندلع صباح اليوم الثلاثاء، حريق محدود داخل المبنى الإداري للنادي الأهلي في مدينة نصر، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المبنى.

عاجل، اندلاع حريق في النادي الأهلي بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

442478297f.jpg
d4ccdd0b8d.jpg
c91dd8c88d.jpg

ونشب الحريق في وحدة التكييف المركزي الموجودة أعلى سطح المبنى الإداري المكون من طابقين، وبحسب المعاينة الأولية، كانت النيران تتركز في هذه الوحدة، وفور اندلاع الحريق، دفعت قوات الدفاع المدني بثلاث سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب وإخمادها.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لالسيطرة على الحريق ومنع انتشار النيران، ولم يُسجل حتى الآن أي إصابات بشرية جراء الحادث.

ورغم أن الحريق كان محدودًا، إلا أن قوات الحماية المدنية قامت بإجراءات فورية لضمان سلامة المكان والموظفين داخل المبنى، ولا يزال الوضع تحت السيطرة، وتُجري التحقيقات لمعرفة سبب الحريق بشكل دقيق.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا