عاجل، اندلاع حريق في النادي الأهلي بمدينة نصر والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

اندلع صباح اليوم الثلاثاء، حريق محدود داخل المبنى الإداري للنادي الأهلي في مدينة نصر، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المبنى.

ونشب الحريق في وحدة التكييف المركزي الموجودة أعلى سطح المبنى الإداري المكون من طابقين، وبحسب المعاينة الأولية، كانت النيران تتركز في هذه الوحدة، وفور اندلاع الحريق، دفعت قوات الدفاع المدني بثلاث سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب وإخمادها.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لالسيطرة على الحريق ومنع انتشار النيران، ولم يُسجل حتى الآن أي إصابات بشرية جراء الحادث.

ورغم أن الحريق كان محدودًا، إلا أن قوات الحماية المدنية قامت بإجراءات فورية لضمان سلامة المكان والموظفين داخل المبنى، ولا يزال الوضع تحت السيطرة، وتُجري التحقيقات لمعرفة سبب الحريق بشكل دقيق.