الاتحاد يواصل مساعيه للتعاقد مع نجم الهلال

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الاتحاد جهوده من أجل التعاقد مع المدافع الدولي علي البليهي، مدافع الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عبر صفقة إعارة تمتد لموسم واحد.

وبحسب مصادر صحفية، فإن إدارة الاتحاد بانتظار الرد النهائي من جانب الهلال بشأن العرض المقدم، والذي يتضمن استعارة اللاعب مع تحمل كامل رواتبه طوال فترة الإعارة.

وترى إدارة “العميد” أن العرض المقدم يعد فرصة مناسبة لنادي الهلال من الناحية المالية، خاصة في ظل سعيها لتخفيف الأعباء المترتبة على ميزانية الفريق.

