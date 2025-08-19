نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية في السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره القادسية يوم الأربعاء القادم الموافق 20/8/2025 في لقاء حاسم وقوي بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد ومعلق مباراة الأهلي والقادسية

وستبدأ صافرة انطلاق مباراة الأهلي والقادسية عصر الأربعاء في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 4:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير فهد العتيبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: دامز، بالعبيد، محمد، ديميرال.

خط الوسط: المولد، فرانك كيسي، رياض محرز.

خط الهجوم: الرشيدي، النابت، ايفان توني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

