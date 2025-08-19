نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والقادسية في السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره القادسية يوم الأربعاء القادم الموافق 20 أغسطس الحالي في لقاء حاسم وقوي بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي. موعد مباراة الأهلي والقادسية وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والقادسية عصر الأربعاء في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 4:00 بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية تردد قناة ثمانية 1 القمر: نايل سات

التردد: 12360 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4.

