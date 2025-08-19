نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام النصر بنصف نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه أمام نظيره النصر بعد قليل في لقاء ناري بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي.

تشكيل الاتحاد أمام النصر

حارس المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسي، ماريو ميتاي.

خط الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

