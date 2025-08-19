نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فنربخشة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي تدريباته استعدادا للقاء نظيره بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء القادم الموافق العشرون من أغسطس الحالي في لقاء حاسم وهام بينهم بستاد مجمع شكري سراج اوغلو الرياضي ضمن منافسات الادوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة فنربخشة وبنفيكا

وستبدأ صافرة انطلاق مباراة فنربخشة وبنفيكا مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير جواد بدة.

القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة وبنفيكا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

