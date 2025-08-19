نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان بالهجوم.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الاتحاد بالسوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد بعد قليل في لقاء حاسم بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينجسلي كومان – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

