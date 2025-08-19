نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم مصير سافينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإسباني غويلم بالاغ، المقرب من المدرب بيب جوارديولا، أن إدارة مانشستر سيتي اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل اللاعب البرازيلي سافينيو، وذلك بالحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل وعدم بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لبالاغ، فإن القرار جاء رغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى توتنهام هوتسبير، الذي تقدم بعدة عروض رسمية لم تنل رضا إدارة السيتي من الناحية المالية.

كما أكد المصدر أن مانشستر سيتي لن يدخل في أي مفاوضات للتعاقد مع نجم ريال مدريد رودريجو، وأن النادي الإنجليزي لا يخطط لتقديم أي عروض لضمه هذا الصيف.

وبهذا الموقف، يضع مانشستر سيتي حدًا للتكهنات التي دارت مؤخرًا حول مستقبل سافينيو وإمكانية تعويضه بالتعاقد مع رودريجو.

