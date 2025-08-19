نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يتراجع عن التعاقد مع لوكمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي إنتر ميلان يستعد لإبلاغ اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان ووكيل أعماله خلال الساعات المقبلة بخروج الصفقة نهائيًا من حساباته.

وأوضح رومانو أن المفاوضات مع نادي أتلانتا توقفت بشكل كامل منذ ما يقارب أسبوعين، دون تحقيق أي تقدم، الأمر الذي يجعل احتمالية إتمام التعاقد غير مطروحة في الوقت الراهن.

كما نفى الصحفي الإيطالي أن تكون صفقة لوكمان مرتبطة بانتقال نيكولا زالوسكي إلى أتلانتا، مؤكدًا أن هذا الربط لا أساس له من الصحة.

وكان إنتر قد تقدم بعدة عروض رسمية لضم اللاعب، إلا أن أتلانتا رفضها جميعًا، رغم رغبة لوكمان القوية في الانتقال إلى صفوف “النيراتزوري”.

