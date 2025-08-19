نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوفاتش يعرب عن غضبه بعد التدخل العنيف على كوتو في كأس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عن غضبه الشديد بعد أن تعرض مدافع الفريق يان كوتو لتدخل عنيف من كيلسي أووسو، لاعب روت فايس إيسن، في الدقائق الأخيرة من مواجهتهما في كأس ألمانيا.

كوفاتش يعرب عن غضبه بعد التدخل العنيف على كوتو في كأس ألمانيا

وقال كوفاتش لشبكة "أيه أر دي عقب الفوز بهدف نظيف بصعوبة:" يجب أن أكون صريحا: ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن يلعب بها. لا أريد أن اتهمه بالتعمد، لكن هذا إهمال. في الأساس هو اعتداء".

واضطر كوتو لمغادرة الملعب على محفة، ولكن مدى إصابته لا يزال غير معروف.

وقال كوفاتش:" أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة. يشعر بألم كبير، ويجب أن ننتظر لنرى نتيجة الفحوص، ولكنني مازلت أتمنى أن تكون مجرد كدمة قوية للغاية".

وحصل أووسو على بطاقة صفراء بسبب تدخله العنيف. ولم يكن من الممكن تصحيح القرار إلى بطاقة حمراء عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) نظرا لعدم استخدامه في الدورين الأول والثاني من كأس ألمانيا.

وقال أوفه كوشينات، مدرب إيسن:" من غير المقبول أن يتدخل لاعب بهذه القوة".

وتحدث سيباستيان كييل، المدير الرياضي لدورتموند عن "بطاقة حمراء واضحة". وبعد أن أنهى حديثه في المنطقة المختلطة، عاد كييل للصحفيين وأضاف بملامح جادة إنه كان "تدخلا وحشيا".