الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية والعربية اليوم إلى ملعب هونغ كونغ لمتابعة مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025 بين النصر والاتحاد، اللقاء يجمع فريقين من أكبر الأندية السعودية، ويعد فرصة لإعادة إثارة المنافسة التقليدية بينهما قبل انطلاق الموسم المحلي الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة al-nassr vs al-ittihad النصر ضد الاتحاد اليوم في كاس السوبر السعودي 2025

يشارك الاتحاد في البطولة بصفته حامل لقب الدوري وكأس الملك من الموسم الماضي، فيما يخوض النصر المنافسة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع لدوري روشن، المباراة تعد اختبارًا مبكرًا لقدرة كل فريق على فرض سيطرته قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

مباراة النصر ضد الاتحاد

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد

حصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث البطولات السعودية المحلية لمدة 6 سنوات، بما في ذلك نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والاتحاد، وأكدت القناة أنها ستبث المباريات مجانًا دون الحاجة لاشتراك، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بسهولة عبر شاشتها أو التطبيقات الرسمية.

كيفية متابعة المباراة

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر قنوات ثمانية، أو من خلال التطبيقات الرسمية للقناة مثل تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو، لتوفير تغطية شاملة ومباشرة للمشاهدين داخل المملكة وخارجها.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 على ملعب هونغ كونغ، وستبدأ صافرة البداية عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر، والرابعة مساءً بتوقيت الإمارات، لتكون مواجهة منتظرة مليئة بالحماس والإثارة لكل عشاق كرة القدم في المنطقة.