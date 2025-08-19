الرياض - كتبت رنا صلاح - بالرغم من أن جائزة “الكرة الذهبية” (Ballon d’Or) يتم تحديدها رسميًا عن طريق تصويت نخبة من الصحفيين المتخصصين حول العالم، فإن صحيفة L’Équipe الفرنسية أطلقت استطلاعًا جماهيريًا يسمح للمشجعين بالإدلاء بآرائهم على من يرونه الأجدر بالفوز بالجائزة. هذا الاستطلاع لا يؤثر على النتيجة الرسمية، لكنه يعكس أراؤهم ويُعد مقياسًا لشعبيتهم، خاصة بين اللاعبين العرب مثل محمد صلاح، أشرف حكيمي، وياسين بونو.

"منافسـة شـرسة" رابط التصويت للكرة الذهبية 2025 عبر موقع ليكيب ballon-dor.. اعرف موعد اقامة حفل

يمكن المشاركة في الاستطلاع عبر زيارة موقع صحيفة L’Équipe الفرنسية، من خلال الرابط التالي:

lequipe.fr/Football/ballon-or

هذا التصويت موجه للجمهور فقط ولا يُعتبر جزءًا من العملية الرسمية لتحديد الفائز بالكرة الذهبية، والتي يتم فيها اعتماد تصويت 100 صحفي يمثلون البلدان الأعلى ترتيبًا في تصنيف FIFA.

أهمية الاستطلاع الجماهيري

يظهر التصويت الجماهيري مدى شعبية اللاعبين بين الجماهير ويُبرزهم على الساحة الإعلامية.

يتيح للمعجبين العرب بشكل خاص دعم نجومهم ومشاركة رأيهم بشكل علني.

يعطي مؤشرًا غير رسمي عن توجهات الجماهير نحو المرشحين.

لمحة عن التصويت الرسمي

سيقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري، بحضور كبار الشخصيات الرياضية والإعلامية على مستوى العالم.

الفائزون بالكرة الذهبية يُحددون عبر تصويت 100 صحفي مختارين من البلدان الأعلى ترتيبًا في تصنيف FIFA، لكل فائز يتم وضع قائمة أولويات تضم 10 لاعبين يحصل صاحب المركز الأول على 15 نقطة، والمركز الثاني على 12، وصولًا للمركز العاشر الذي يحصل على نقطة واحدة.

يساهم الأداء الفردي والفروقات في البطولات المحلية والقارية، إلى جانب الأخلاق الرياضية، في التأثير على التصويت الرسمي.

لمن يرغب في التعبير عن رأيه ومساندة نجمه المفضل للمنافسة على الكرة الذهبية لعام 2025، يمكنه المشاركة بسهولة عبر استطلاع L’Équipe على الرابط المذكور أعلاه. ورغم أن الصوت الجماهيري لا يُحسب رسميًا، إلا أنه يعكس توجهات الجمهور ويبرز اللاعبين الأكثر شعبية في هذا السباق الكبير