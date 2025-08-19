الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير كرة القدم السعودية والعربية الافتتاح الرسمي للموسم الجديد بلهفة، حيث يلتقي فريقا النصر والاتحاد على ملعب هونغ كونغ في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، اللقاء يجمع بين فريقين كبيرين لهما تاريخ طويل من المنافسة والجماهيرية، ما يجعل المباراة محط أنظار الجميع قبل انطلاق الموسم المحلي.

موقف الفريقين في البطولة

يشارك الاتحاد في البطولة بصفته حامل لقب الدوري وكأس الملك من الموسم الماضي، بينما يخوض النصر المنافسة بعد احتلاله المركز الرابع في دوري روشن الموسم الماضي، هذه المواجهة تعكس التنافس التقليدي بين الفريقين وتسعى كل جهة لتحقيق التفوق قبل انطلاق الموسم الجديد.

al-nassr vs al-ittihad.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد اليوم في كاس السوبر السعودي 2025

حصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث البطولات السعودية المحلية لمدة 6 سنوات، بما فيها نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والاتحاد، وأكدت القناة أنها ستبث المباريات مجانًا عبر شاشتها، لتتيح للمشاهدين متابعة الحدث دون الحاجة لاشتراك.

كيفية متابعة المباراة

يمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر قنوات ثمانية أو من خلال التطبيقات الرسمية للقناة مثل تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو، ما يوفر سهولة الوصول للبث المباشر في أي وقت ومن أي مكان داخل المملكة وخارجها.

تردد القنوات الناقلة

لمتابعة المباراة على أجهزة الاستقبال، يمكن ضبط الترددات التالية:

نايل سات: التردد 12360 MHz، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل الخطأ 3/4، التعديل DVB-S2.

عرب سات: التردد 11919.28 MHz، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معدل الخطأ 3/4، التعديل DVB-S2.

موعد المباراة

تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 على ملعب هونغ كونغ، مع صافرة البداية عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر، والرابعة مساءً بتوقيت الإمارات، المباراة تمثل فرصة للجماهير لمتابعة صراع القمة بين النصر والاتحاد قبل انطلاق الموسم الجديد وسط أجواء مليئة بالإثارة والتحدي.