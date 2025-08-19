نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: بيكهام يقيم وضعه مع الأهلي حتى يناير القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام من اللاعبين الذين يريدون المشاركة في المباريات بصفة دائمة، موضحًا بأن اللاعب سوف يقوم بتقيم وضعه حتى شهر يناير القادم، ولو وجد أن فرصه في اللعب ضعيفة قد يطلب الخروج في الميركاتو الشتوي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: هناك لاعبين تريد الانضمام لصفوف منتخب مصر من أجل التواجد في كأس الأمم الإفريقية وخوض كأس العالم للمنتخبات 2026. وهي فرصة كبيرة للاعبي الجيل الحالي من أجل التواجد ضمن صفوف الفراعنة.

وأضاف: الأمر الذي قد يجعل بيكهام لطلب الخروج من الأهلي حال عدم مشاركته في المباريات، ولكن مع ظروف الإصابات سوف تكون فرصة اللاعب كبيرة للتواجد في المباريات المحلية المقبلة.

