نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الأهلي لم يتلقى عروضًا فرنسية لضم ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي لم يتلقى أي عروض فرنسية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن اللاعب عقده ينتهى مع ختام الموسم الجاري.

أمير هشام: الأهلي لم يتلقى عروضًا فرنسية لضم ديانج

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ديانج لم يجدد عقده مع الأهلي قبل انتقاله لصفوف الخلود السعودي، واللاعب يريد معرفة موقفه من التواجد بصفة أساسية وهي النقطة الوحيدة التي يرتكز عليها اللاعب في تحديد مصيره بالتجديد.

وأضاف: لم يصل للنادي الأهلي أي عروض من فرنسا أو الخليج حاليا لضم أليو ديانج.

