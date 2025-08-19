نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: ارتياح لدى جهاز الزمالك بعد نقل لقاء مودرن إلى ملعب هيئة قناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك ارتياح لدى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بعد إخطار النادي بنقل مباراة الفريق أمام مودرن سبورت إلى ملعب هيئة قناة السويس.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: المدرب كان يخشى خوض مباراة مودرن سبورت على ارضية استاد القاهرة وسط معاناة اللاعبين من سوء حالتها في المباراة الماضية، وكان يرى أنها من أسباب التعادل في لقاء المقاولون العرب.

وأضاف: كان هناك حالة ضيق من يانيك فيريرا وايضا لاعبي الزمالك من ارضية استاد القاهرة.

وواصل: الزمالك قرر توفير أتوبيسات للجماهير من أجل المساعدة على الحضور بشكل كبير في مواجهة مودرن سبورت ومساعدتهم وتوفير جميع سبل الراحة له.

