نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: فيريرا يُحدد موعد مشاركة جهاد ويُشيد بـ«ألفينا».. واختبار طبي لأحمد ربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أن محمود جهاد لاعب وسط فريق الزمالك الحالي، ليس مصابا ولا يعاني من أي إصابة، ولكن مشاركته في يد يانيك فيريرا المدير الفني الذي وعده في الفترة الماضية بالحصول على الفرصة خاصة وأنه يخوض المران حاليا بكل قوة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فيريرا اجتمع باللاعب البرازيلي خوان ألفينا على هامش مران اليوم وأشاد به كثيرا وقدم له التهنئة على مستواه في المباراة الماضية مطالبًا بالاستمرار على هذا المستوى الذي سيدفعه للتواجد بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

وأضاف: اختبار طبي لأحمد ربيع من أجل تحديد قدرته على التواجد في مباراة مودرن سبورت وتعويض غياب نبيل عماد دونجا، والمدرب يأمل في مشاركة ربيع لبضع دقائق لدخوله في الأجواء ولكن شرط جاهزيته 100%.

وواصل: كما شارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم وذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية وتقدمه باعتذار لمجلس إدارة النادي وإدارة الكرة عما بدر منه في الفترة الماضية، بجانب التزام اللاعب بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، والتأكد من جاهزيته بدنيًا للمشاركة في التدريبات.

وأتم: أيضا اجتاز الأنجولي شيكو بانزا الاختبار الطبي، الذي خضع له اللاعب قبل مران اليوم كما أعلن النادي وشارك في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، كما شارك اللاعب في التدريبات الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

