أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي تدرب اليوم على فترتين، صباحًا ومساءًا، والفترة الصباحية كانت فيها فقرات فنية، والمران المسائي كان في الجيم وتدريبات بدنية.

أمير هشام: إمام عاشور شارك في جزء من مران الأهلي.. وفرص لحاق مرعي ضئيلة بمواجهة غزل المحلة

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: إمام عاشور شارك في جزء من مران الأهلي، وهناك تريث تام بشأن مشاركة اللاعب في المران كاملًا، خصوصًا أنه عائد للتو بعد إصابة طويلة منذ كأس العالم للاندية. وهو يتم تجهيزه لمواجهة غزل المحلة، لكن قد يشارك في بعض الدقائق خلال اللقاء، ولكن الموقف لم يحسم بعد.

وأضاف: سوف يتم تجهيز إمام عاشور بشكل كامل لخوض لقاء بيراميدز يوم 30 اغسطس.

وواصل: ياسين مرعي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وفرص لحاقه بلقاء غزل المحلة صعبة نوعًا ما، وخضع اللاعب لأشعة سوف تُحدد موقفه النهائي من المباراة.. واللاعب يقدم مستوى جيد منذ انطلاقة الدوري المصري.

وزاد: أحمد رمضان بيكهام موجود في المران الجماعي، وجاهز للمشاركة في المباريات أيضًا، وكذلك موجود أشرف داري ومصطفى العش.

