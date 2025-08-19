نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» بمواجهة فريق ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي مساء اليوم الثلاثاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في ختام مباريات الجولة الأولى من اللا ليجا الإسباني.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، وذلك بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

ويسعى فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب تشابي الونسو المدير الفني للفريق، في تقديم بداية قوية وحسم أول 3 نقاط من مسابقة الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أوساسونا في تقديم مفاجأة أمام فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، وعلى الأقل العودة بنقطة واحدة من ملعب سانتياغو برنابيو.

يذكر أن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن، وذلك عقب تحقيق الفوز يوم السبت الماضي على نظيره فريق مايوركا، وذلك بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.