نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ستاد السويس الجديد بمحافظة السويس.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة دوري نايل، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

ويطمح فريق المصري البورسعيدي في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب الفوز في الجولة الأولى والثانية.

على الجانب الآخر، يأمل فريق بيراميدز في مواصلة الاستفاقة بعد مباراته الأولى والتعادل أمام فريق وادي دجلة دون أهداف، ثم الفوز على الإسماعيلي في المباراة الماضية بهدف دون رد.

يذكر أن الحكم محمود بسيوني سيدير المباراة تحكيميا، ويعاونه كل من:

محمود أبو الرجال مساعد أول، هاني خيري مساعد ثاني، والحكم أحمد جمال حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكما لتقنية الفيديو ويعاونه الحكم طارق مصطفى في غرفة تقنية الفيديو.