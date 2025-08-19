نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد جماهير وعشاق كرة القدم المصرية في كل مكان، لمواجهة كلاسيكية في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بين فريق الإسماعيلي ونظيره الاتحاد السكندري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في ملعب السلام بالقاهرة.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري لبطولة دوري نايل والبطولات المحلية المصرية، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

ويطمح كلا الطرفين في تحقيق الفوز الأول لهما في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد التعثر في الجولة الأولى والثانية، سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميا طارق مجدي، وذلك بمعاونة كل من:

شريف عبد الله حكم مساعد أول

محمود عزازي حكم مساعد ثاني

إبراهيم محجوب حكما رابعا

مصطفى مدحت حكم تقنية الفيديو

محمد أحمد الشناوي حكم مساعد تقنية الفيديو

يذكر أن فريق الإسماعيلي يقع في المرتبة السادسة عشرة برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز الحادي والعشرين والأخير دون رصيد من النقاط، من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.