نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في السوبر السعودي.

ويلتقي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو من الاتحاد بقيادة كريم بنزيما عصر اليوم الثلاثاء على ملعب "هونج كونج"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي

سيتم نقل وإذاعة مباراة النصر ضد الاتحاد عصر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.