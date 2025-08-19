ليدز يفتتح عودته للبريميرليغ بالفوز
استهل ليدز يونايتد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز متأخر على ضيفه إيفرتون (1- صفر)، الاثنين، في ختام مباريات الجولة الأولى من "البريميرليغ".
سجّل الألماني لوكاس نميتشا هدف المباراة الوحيد بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار" إثر لمسة يد على قائد إيفرتون جيمس تراكوفسكي، ترجمها نميتشا بنجاح إلى هدف في الدقيقة 84 .
وكسر فريق المدرب الألماني دانيال فاركيه بهذا الانتصار سلسلة سلبية أمام فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، محققا فوزه الأول بعد خمس مباريات تواليا شهدت ثلاث هزائم وتعادلين، علما أن آخر انتصار لليدز على إيفرتون في الدوري يعود إلى المرحلة العاشرة من موسم 2021 خارج أرضه 1- صفر عام 2020.
