دوت الخليج -

التعادل يحسم مواجهة إلتشي وبيتيس

فرض إلتشي العائد إلى الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم التعادل على ضيفه ريال بيتيس (1 - 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات "الليغا". التعادل يحسم مواجهة إلتشي وبيتيسفرض إلتشي العائد إلى الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم التعادل على ضيفه ريال بيتيس (1 - 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات "الليغا". وبعد أن افتتح أيتور رويبال التسجيل للضيوف (21)، تمكن جيرمان فاليرا من إدراك التعادل لفريقه عند الدقيقة (81). وغاب عن بيتيس نجمه إيسكو الذي سيبتعد عن الملاعب لأشهر عدة بسبب كسر جديد في ساقه خلال المباراة الودية ضد ملقة (1- 3) السبت الماضي. كما خسر الفريق الأندلسي أيضا خلال الصيف نجمه الأمريكي جوني كاردوسو الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد، فيما ضمّ رودريغو ريكيلمي الذي خاض مباراته الأولى في الدوري بقميص الفريق، بعد التحاقه به قادما من أتلتيكو نفسه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل يحسم مواجهة إلتشي وبيتيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.