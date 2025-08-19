نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو ضد بنزيما.. التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد عصر اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي النصر والاتحاد على ملعب "هونج كونج"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي

تبدأ أحداث مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتحاد في السوبر السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نوفل باشي، عبد الإله العمري، إينيجو مارتينيز، أيمن يحي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، ويسلي جاسوفا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، جواو فيليكس.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة النصر في السوبر السعودي

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: سعد آل موسى، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، معاذ فقيهي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينهو، ثيو هيرنانديز.

خط الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، ستيفن بيرجوين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الاتحاد عصر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.