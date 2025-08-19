نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب عدم تدوين معروف واقعة هاني في تقرير مباراة الأهلي وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن بعض المقربين من محمد معروف نصحوه بعدم تدوين ما حدث من محمد هاني لاعب الأهلي وحديثه بأسلوب غير لائق وخروجه عن النص تجاه الحكم عقب طرده من مباراة فاركو في الدوري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:”محمد هاني كان اعترض قبل واقعة طرده، على محمد معروف ورد عليه الأخير قائلًا:"بلاش الاعتراض ده.. أنا عرباوي وهطردك".

واستطرد:”عندما تحدث الحكم مع بعض المقربين منه عقب المباراة نصحوه بعدم كتابة هذه التفاصيل في التقرير لأنه قد يتعرض للإيقاف والحرمان من إدارة مباريات لفترة طويلة بسبب جملة "أنا عرباوي"، لأن هذه الجملة لا يصح أن تصدر من حكم دولي ولا تتماشى مع الرياضة وكرة القدم”.

وأكمل:” معروف استجاب لنصيحة المقربين منه، خاصة بعد علمه بطلب الأهلي الاستماع لما دار بينه وبين محمد هاني من خلال سماعات غرفة الفيديو طوال اللقاء”.

واختتم:” محمد معروف عقب إطلاق صافرته بنهاية المباراة، أبلغ المراقب سمير جودة، بأنه سيكتب ما حدث من محمد هاني في التقرير بشكل تفصيلي، لكنه تراجع بعد نصيحة المقربين منه”.