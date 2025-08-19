نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الاتحاد عصر اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات السوبر السعودي.

ويحتضن ملعب "هونج كونج"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي النصر والاتحاد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر ضد الاتحاد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد عصر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.