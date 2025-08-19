نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسكار يلوم معروف على واقعته مع هاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، وجه اللوم إلى محمد معروف بسبب العصبية التي ظهرت عليه خلال مباراة الأهلي وفاركو.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:”في واقعة طرد محمد هاني، أوسكار قال للحكم محمد معروف:"أنت أديت مباراة مميزة وقرار الطرد سليم، لكن كنت أتمنى عدم الوصول إلى هذا الموقف وعدم تعريض نفسك للنداء على اللاعب أكثر من مرة والإشارة له بالخروج، الأهلي كان متقدما بنتيجة كبيرة ولو خرج اللاعب من المكان الذي يريده ما حدثت أزمة".

واختتم:” أوسكار رويز بشكل عام أشاد بأداء محمد معروف في مباراة الأهلي وفاركو، حتى في قرار طرد هاني لكنه تحفظ على عصبية الحكم وتوتره وإصراره على أن يخرج لاعب الأهلي من مكان معين بحجة عدم تضييع الوقت”.