كواليس اعتذار فتوح وعودته لحسابات مدرب الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر على ضم أحمد فتوح وشيكو بانزا إلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وشهد المران مشاركة أحمد فتوح لأول مرة بعد أزمته الأخيرة، حيث عقد فيريرا جلسة خاصة معه أكد خلالها أنه يعد من العناصر الأساسية وأحد قادة الفريق، مطالبًا إياه بالالتزام الكامل والتركيز في الفترة المقبلة التي لا تحتمل أي تقصير".

تابع:"فتوح قد غاب عن مباراتي سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، بينما غاب شيكو بانزا عن مباراة المقاولون قبل أن ينتظم في مران الفريق الأخير اليوم الإثنين".

وواصل:"وبانضمام الثنائي، يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر المهمة قبل مواجهة مودرن سبورت، خاصة في ظل رغبة الزمالك في تحقيق الانتصار ومصالحة جماهيره "٠