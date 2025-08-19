نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل الملكي استعدادًا لمواجهة نظيره أوساسونا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إيدير ميليتاو – ديان هاوسن – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر.

خط الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات الدوري الإسباني وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.