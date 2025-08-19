نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في مواجهة قوية أمام نظيره أوساسونا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.