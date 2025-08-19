نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أشرف داري مدافع النادي الأهلي شعر بآلام في العضلة الخلفية قبل مران الفريق اليوم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” اللاعب خضع لفحوصات طبية على الفور وبعدها شارك في المران بشكل طبيعي”.

وأضاف:”سيتم إجراء فحص طبي احترازي غدًا من جديد لداري قبل المران ولا صحة تمامًا لخروج اللاعب من المران مصابًا اليوم”.

واختتم:” على الجانب الأخر ياسين مرعي لم يشارك في المران من الأساس بسبب شعره بآلام عضلية وخضع لفحوصات طبية ومن المنتظر معرفة موقفه من مباراة المحلة بناءًا على نتيجة تلك الفحوصات”.