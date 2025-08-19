نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بالنادي الأهلي، كشف حقيقة وصول عرض رسمي من لانس الفرنسي لضم أليو ديانج.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” المصدر أكد أن العرض لم يصل بشكل رسمي للنادي الأهلي كما يُشاع بل كان هناك حديث من جانب وكيل اللاعب”.

وأضاف:” الوكيل تواصل مع مسؤولي الأهلي وأبلغهم برغبة لانس في دفع مبلغ لا يتخطى ال2 مليون يورو بالامتيازات لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية والذي ينتهي في فرنسا 1 سبتمبر المقبل”.

وأكمل، تم رفض الأمر تمامًا بسبب القيمة المالية الضعيفة جدًا للعرض ولم يتم مناقشته من الأساس.