نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس الجاري، مواجهات مثيرة في جميع البطولات وأهمها بطولة كأس السوبر السعودي، والدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026.

مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات

كأس السوبر السعودي اليوم

النصر ضد الاتحاد، 4 م بتوقيت الإمارات، 3 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة ثمانية.

الدوري المصري

المصري ضد بيراميدز؛ 11 م بتوقيت الإمارات، 10 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة أون سبورت 1.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري، 11 م بتوقيت الإمارات، 10 م بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد أوساسونا، 11 م بتوقيت الإمارات، 10 م بتوقيت مصر والسعودية. على قناة بي إن سبورت 1