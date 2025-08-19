نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن قائمة مباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب مصطفى فتحي عن قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد السويس الجديد في ثالث جولات الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن مصطفى فتحي شعر ببعض الآلام في مران الأمس، وخضع لأشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناته من مزق في العضلة الأمامية.

شدد الطبيب على أن اللاعب سيغيب لبعض الوقت حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددا إلى صفوف الفريق.