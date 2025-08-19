نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الأهلي تفوق هجوميًا على فاركو والزمالك افتقد الحلول أمام المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق، الأهلي كان أقوى هجوميًا من فاركو في مباراة الفريقين التي فاز بها الأهلي برباعية مقابل هدف.

وتابع هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:” الأهلي كان قويًا جدًا والتغيرات التي قام بها ريبيرو في تشكيل المباراة، نجحت في إضافة قوة كبيرة للفريق بالمقارنة في المباراة الأولى ضد مودرن سبورت”.

وأكمل:” الأهلي احترم فاركو جدًا وحضر للمباراة بشكل قوي وفاركو حاولوا التماسك ولكن قوة الأهلي أنهت المباراة لصالح الأحمر”،

وأضاف:” الزمالك في مباراة المقاولون العرب أفتقد للقوة الهجومية المطلوبة للفوز على عكس أداء الفريق في مباراة سيراميكا كليوبترا”.

وأكمل:” المقاولون العرب بقيادة مكي نجحت في إيقاف مفاتيح لعب الزمالك في المباراة والفريق قدم مباراة كبيرة”.

واختتم:” عماد نبيل دونجا دفاعيًا لاعب جيد ولكن هجوميًا ليس على المستوى المطلوب ويجب الأخذ في الاعتبار تعليمات المدرب فممكن يكون المدير الفني هو من يطلب ذلك من اللاعب أن يكون دوره دفاعيًا فقط”.