نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكو بانزا يجتاز الاختبار الطبي ويعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتاز الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاختبار الطبي، الذي خضع له اللاعب قبل مران اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك شيكو بانزا في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، كما شارك اللاعب في التدريبات الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.