نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكتفي بتدريبات استشفائية للاعبي مباراة المقاولون استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري تدريبات استشفائية وتأهيلية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاضت هذه المجموعة التدريبات التأهيلية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.