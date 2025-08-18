نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر تقنية زوم.. أوسكار رويز يجتمع مع رؤساء اللجان الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الكولمبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية عبر تقنية "zoom”، وأعضاء اللجنة برؤساء اللجان الفرعية وذلك لوضع استراتيجيات والاستعدادات للموسم الجديد.

وشهد الاجتماع مناقشة وإعطاء بعض بعض التعليمات الادارية والفنية والبدنية للحكام والتي جاء على رأسها إقامة اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة.



وعكس الاختبارات الماضية يقام الاختبار في كل منطقة على حدى، من أجل التيسير على الحكام في المناطق المختلفة.

ويقام الاختبار الأسبوع المقبل وتحديدا في 24 من أغسطس الحالي ليتبقى فقط إنهاء الاستعدادات النهائية للملاعب التي تستقبل فاعليات الاختبار بالتعاون والتنسيق مع ادارة اللياقة البدنية.



اجتماعات دورية مرتقبة

كما قررت اللجنة عقد اجتماعات دورية ومستمرة خلال كل اسبوع بكل منطقة فرعية ويتضمن الاجتماع إجراء اختبارات في قانون كرة القدم وتعديلاتها وشرح وتحليل بعض الالعاب وعرض مقاطع للحالات الجدلية وشرحها وتحليلها بكل تفصيل.

كما يتم إجراء قياس وزن وطول للحكام وذلك للحفاظ في مستوى اداء الحكام والمستوي الجسماني للحكم ويتم اجراء تدريبات بدنية وفقا للبرنامج التدريبي الشهري الذي يقدمه ادارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية برئاسة محمد ابوخاطر مدير ادارة اللياقة البدنية .

وتم تحديد استراتيجية استعدادات لجنة الحكام الرئيسية ووضع خطة عمل مختلفة ومطورة وذلك لرفع العبء وتوفيرا للنفقات التي تستخدم من جانب الحكام وتوفير كافة سبل ومتطلبات للوصول لأفضل مستوى للحكم.