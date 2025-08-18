نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندرى أمام الاسماعيلي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الاسماعيلى غدًا في المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من دورى نايل.

وضمت القائمة كلا من: صبحى سليمان، محمود جنش، يوسف نادر، محمود شبانه، مصطفى ابراهيم، محمد سامى، أحمد محمود، ابو بكر ليادى، كريم الديب، عمرو صلاح، ناصر ناصر، محمد تونى، عبد الغنى محمد، أحمد عيد، هشام بلحه، فان ديرك، فافيور اكيم، ايزاك، عمرو جمعه، جون ايبوكا، فادى فريد، أدهم علاء.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الأخير دون أى رصيد من النقاط بينما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.