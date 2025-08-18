نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة دون لازمة".. إبراهيم نور الدين ينتقد معروف بعد طرد محمد هاني أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، قرار محمد معروف بطرد محمد هاني في لقاء الاهلي وفاركو

وقال نور الدين في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: التحكيم المصري اتهاجم بدري جدا هذا الموسم، والحكم بيجيب الجون في نفسه بمثل هذه التصرفات

وأضاف: ما حدث بين محمد معروف ومحمد هاني "أزمة دون لازمة، وهذه الأمور تحدث في الأمور التي نتيجيتها قريبة، ولكن الاهلي كان متقدم برباعية على فاركو وهذا فارق كبير.



وتابع: ضد قرار محمد معروف بطرد هاني لأن نتيجة اللقاء كان شبه محسومة للنادي الاهلي بسبب فارق الأهداف الكبير

واختتم: التحكيم المصري مازال به نواقص عديدة، ولكن أتمنى أن ينتهي هذا الموسم تحكيميا على خير