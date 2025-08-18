نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين عن التحكيم هذا الموسم: بلاش اقول احساسي عشان هيبقي " محبط " في المقال التالي

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، ان التحكيم المصري لا يمر بأفضل مراحله هذا الموسم

وقال نور الدين في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: بلاش أقول إحساسي عن التحكيم هذا الموسم

واضاف نور الدين: لو اتكلمت عن التحكيم سيقال إنه "محبط" ولكن هناك نواقص كثيرة في منظومة التحكيم

وتابع: أتمنى ان تساند الأندية منظومة التحكيم حتى ينتهي هذا الموسم على خير تحكيميا.

وواصل: ضد قرار محمد معروف بطرد هاني لأن نتيجة اللقاء كان شبه محسومة للنادي الاهلي بسبب فارق الأهداف الكبير

واختتم: التحكيم المصري مازال به نواقص عديدة، ولكن أتمنى أن ينتهي هذا الموسم تحكيميا على خير