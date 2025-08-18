نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وبيراميدز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام عن تعيين محمود بسيوني حكمًا للساحة في المباراة المرتقبة بين المصري البورسعيدي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري نايل.

وتقام هذه المباراة غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد السويس الجديد.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة، محمود أبو الرجال مهمة المساعد الأول، بينما يأتي هاني خيري كمساعد ثانٍ، في حين تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى أحمد جمال،أما على تقنية الفيديو، فقد تم اختيار عبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الـVAR، ويعاونه طارق مصطفى كمساعد لحكم الفيديو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.