نخل. من سيف الكندي: اختتمت بوادي مستل بولاية نخل فعاليات القافلة الرياضية بقرية الهجار التي نظمها فريق المجد بالتعاون مع نادي نخل وبإشراف إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة وذلك ضمن البرامج الصيفية الهادفة إلى تعزيز النشاط الرياضي والاجتماعي في الولاية، وإبراز دور الرياضة كجسر للتواصل المجتمعي.وقد انطلقت فعاليات الفترة الصباحية بتجمع المشاركين عند برج الهجار، حيث بدأ المسير الجبلي مرورًا بمزارع القرية ومنبع الفلج، في أجواء مفعمة بالمتعة والاكتشاف، تخللها التعرف على المعالم الطبيعية والزراعية للقرية. كما شملت الفترة الصباحية حملة لتنظيف الطرق الداخلية بالقرية وتقليم الأشجار بمشاركة الأهالي والمتطوعين، في مبادرة تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة العامة. تواصل البرنامج بإقامة مسابقات ثقافية ورياضية شارك فيها مختلف الأعمار، وسط أجواء تنافسية مبهجة تعكس روح الفريق الواحد. وقد حظيت القافلة الرياضية بتعاون مثمر من الجهات المحلية، حيث خصصت دائرة الفعاليات ببلدية جنوب الباطنة ركنًا خاصًا نفذت خلاله عددًا من الفعاليات الرياضية والتوعوية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وركزت على تعزيز الثقافة الرياضية والنشاط البدني، إضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات حول الحفاظ على البيئة والنظافة العامة. كما أقام مستشفى وادي مستل ركنًا للتوعية الصحية، قدم خلاله برامج تثقيفية عن الصحة العامة والفحص المبكر للأمراض، إلى جانب تعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على المبادرات الصحية المتاحة وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام قافلة الهجار الرياضية بوادي مستل بنخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.